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Комітет WADA рекомендує усунути РФ від міжнародних спортивних змагань на 4 роки

Новини » Спорт     25.11.2019 - 22:06
Комітет WADA рекомендує усунути РФ від міжнародних спортивних змагань на 4 роки
Фото: WADA (wada-ama.org)

Раніше WADA дало Росії три тижні на пояснення даних про допінгові порушення

Комітет по відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) рекомендував виконкому організації усунути РФ від міжнародних змагань на чотири спортивних роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу WADA.

Повідомляється, що остаточне рішення WADA прийме 9 грудня на засіданні в Парижі. Якщо WADA погодиться з пропозицією комітету, російські спортсмени у 2020 році в Токіо будуть виступати другу Олімпіаду поспіль виступати під нейтральними прапорами та без використання гімну.

Крім того, комітет рекомендував прийняти аналогічні заходи всім підписантам їх зводу правил, куди також входить Міжнародна федерація футболу (FIFA), що загрожує і відстороненням від Чемпіонату світу 2022 року. Росії на 4 роки також заборонять приймати міжнародні ігри й навіть подаватися на їх проведення, включаючи Олімпіаду-2032.

Питання про невідповідність російським антидопінговим агентством (РУСАДА) міжнародним стандартам виконкому WADA почав розглядати ще у вересні. Тоді експерти виявили, що в базу даних перевірки спортсменів, які московська лабораторія передала в січні, були внесені зміни.

Нагадаємо, раніше WADA дало Росії три тижні, щоб дати пояснення щодо ситуації зі зміною даних московської антидопінгової лабораторії.

Раніше вже з'являлася інформація, що РФ можуть відсторонити від Олімпіади в Токіо, у зв'язку з ситуацією навколо звинувачень стрибуна у висоту Данила Лисенко в неправдивих свідченнях у справі про пропуск допінг-тестів. Він надав підроблені документи, згідно з якими пропустив тести через хворобу.

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