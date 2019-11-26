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ГПУ готує зняття недоторканності з Федини через погрози Зеленському

Новини » Політика     26.11.2019 - 11:45
ГПУ готує зняття недоторканності з Федини через погрози Зеленському
Фото: Софія Федина (Facebook Sofiya Fedyna)

ДБР направило до прокуратури відповідний проект підозри

До Генеральної прокуратури України направили проект повідомлення про підозру нардепу від "Європейської солідарності" Софії Федині через погрози президенту Володимиру Зеленському. Про це йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань.

Повідомляється, що слідчі ГБР при оперативному супроводу СБУ направили до Генпрокуратури проект повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо Зеленського. Також підозру готуються оголосити волонтеру Марусі Звіробій.

Крім цього, до прокуратури направили проект подання до Верховної ради України про надання згоди на притягнення Федини до кримінальної відповідальності.

За даними слідства, 26 жовтня 2019 Федина та Звіробій в ході трансляції на YouTube і в Facebook "висловлювали погрози вбивством", адресовані Зеленському. Кваліфікація їх дій - загроза вбивством щодо президента (ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ завела справу через висловлювання нардепа Федини щодо президента України Володимира Зеленського. Також повідомлялося, що лінгвістична експертиза встановить, чи були в її висловлюваннях погрози.

Відзначимо, в жовтні Федина та Звіробій на відео, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому Луганської області, припустили, що під час однієї з таких поїздок він може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

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