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Труба пояснив зупинку розслідування справ Майдану

Новини » Політика     26.11.2019 - 14:55
Труба пояснив зупинку розслідування справ Майдану
Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

Труба заявив, що розслідування справ Майдану зупинено не через відсутність норми в законодавстві

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що розслідування справ Майдану зупинено не через відсутність норми в законодавстві про переведення слідчих Генпрокуратури до Держбюро. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Труба назвав причини зупинки розслідування справ Майдану. За його словами, ДБР поки нема що розслідувати - Генеральна прокуратура України фізично ще не передала матеріали проваджень.

"Наразі вони проводять інвентаризацію - там тисячі томів. По законодавству вони мають передати матеріали протягом трьох місяців - цей процес не залежить від ДБР", - зазначив він.

Труба повідомив, що сьогодні призначив в.о. керівника підрозділу з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках. Також директор ДБР зазначив, що співбесіда з прокурорами, які раніше розслідували цю справу, має відбутися.

"І на кінець: я би хотів, щоб після шести років розслідування матеріали проваджень були скеровані до суду, а не передані до інших правоохоронних органів. Але за цього не відбулося. Тому не потрібно звинувачувати ДБР в тому, що матеріали доведеться переглядати наново", - додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що винні обовязково мають отримати покарання і розслідування справ Майдану необхідно.

До цього генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що Генеральна прокуратура 21 листопада втрачає функції досудового розслідування. Він пообіцяв, що жодне зі справ Майдану не буде втрачено.

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