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Кількість жертв землетрусу в Албанії зросла

Новини » Надзвичайні події     26.11.2019 - 19:59
Кількість жертв землетрусу в Албанії зросла
Фото: землетрус в Албанії (twitter.com TeamAlbanians)

В результаті землетрусу в Албанії 600 людей постраждали

Число загиблих в результаті землетрусу в Албанії збільшилася до 20. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як повідомляється, в результаті землетрусу, який 26 листопада сколихнуло Албанії, загинули щонайменше 20 людей, серед яких двоє дітей. За даними ЗМІ, ще більше 600 чоловік отримали травми різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, потужний землетрус в Албанії сталося в ніч на вівторок, 27 листопада. Поштовхи відчувалися в столиці країни Тирані, а також в деяких південних провінціях Італії, а також у Боснії і Герцеговині.

Епіцентр землетрусу знаходився в десяти кілометрах на північ від албанського портового міста Дурреса і в 30 кілометрах на захід від Тирани. Осередок землетрусу був зафіксований на глибині десяти метрів в Адріатичному морі.

У зв'язку зі стихійним лихом Міністерство закордонних справ України закликає громадян, які знаходяться в районі землетрусу, повідомити про себе рідним і звернутися в консульство України в Албанії.

Крім того, 26 вересня в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,5 балів, в результаті якого загинули 20 осіб. Підземні поштовхи сколихнули віддалені острови провінції Малуку, в результаті чого були зруйновані будинки і громадські об'єкти.

Число жертв землетрусу в Албанії досягло 16 Кількість жертв в результаті землетрусу в Албанії зросла майже вдвічі
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