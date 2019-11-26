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В ГБР озвучили основну версію вибухів у Балаклії

Новини » Суспільство     26.11.2019 - 18:52
В ГБР озвучили основну версію вибухів у Балаклії
Ілюстративне фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Вибухи сталися, швидше за все, через недотримання техніки безпеки

Вибухи на території військової частини у Балаклії 15 листопада найімовірніше сталися через недотримання техніки безпеки. Про це під час брифінгу заявив начальник слідчого управління теруправління Державного бюро розслідувань Олексій Новіков.

Він зазначив, що зараз розглядається кілька версій, а також призначені експертизи.

"Допитані вже більше ста осіб. Але ми схиляємося до того, що це саме ті особи, які безпосередньо виконували роботи з боєприпасами, не дотримувалися техніки безпеки", - сказав Новіков.

Нагадаємо, 15 листопада на технічній території Центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасами, де проходила планова утилізація, прозвучало близько 20 вибухів у спеціально обладнаному котлі.

Незабаром стало відомо, що в результаті вибухів є загиблі і поранені. Всього загинули троє військовослужбовців.

РБК-Україна писало, що в Харків після вибухів у Балаклії в лікарні були доставлені троє військових, один в задовільному стані, а двоє - у важкому.

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