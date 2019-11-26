У Раді зареєстрували закон про виплату пенсій жителям ОРДЛО

Раді пропонують дозволити виплату пенсій без статусу переселенця
У Верховній раді України зареєстрували законопроект про виплату пенсій жителям окупованого Донбасу. Про це йдеться в повідомленні на сайті парламенту.
Повідомляється, що в парламенті зареєстрували законопроект 2083-д, який покликаний врегулювати питання виплати пенсій жителям тимчасово окупованих територій.
Даний законопроект передбачає наступні новації:
Фото: витяги з законопроекту
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Раді пропонують платити пенсії жителям окупованого Донбасу незалежно від наявності статусу переселенця.
Відзначимо, в жовтні міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда заявила, що Україна на сьогоднішній день не можуть виплачувати пенсії на окупованому Донбасі. За її словами, окупаційна влада не дасть українській стороні проводити законну діяльність на цій території.