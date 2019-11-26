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НАБУ затримало 10 співробітників Київської митниці

Новини » Надзвичайні події     26.11.2019 - 12:36
НАБУ затримало 10 співробітників Київської митниці
Фото: Сергій Тупальський (з відкритих джерел)

У тому числі затримано заступнико голови Київської митниці Сергія Тупальського

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало 10 співробітників Київської митниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook НАБУ.

Повідомляється, що детективи НАБУ затримали 10 осіб за підозрою в порушеннях митного законодавства.

"Попередньо дії затриманих, серед яких - 7 співробітників органів митного контролю, кваліфіковані за ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255 КК України. Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру. Детективи і прокурори здійснюють інші слідчі дії, пов'язані з встановленням обставин скоєння злочину", - йдеться в повідомленні.

У той же час, за даними джерел РБК-Україна, затримано також заступника голови Київської митниці Сергія Тупальського.

НАБУ затримало 10 співробітників Київської митниці

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у заступника голови Київської міської митниці проходять обшуки. За словами Тупальського, обшуки також проходили і у інших співробітників Державної фіскальної служби.

Відзначимо, в кінці жовтня пройшли обшуки на Миколаївській митниці у справі про контрабанду мінеральних добрив.

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