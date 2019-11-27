Задержание сотрудников таможни и землетрясение в Албании: новости за 26 ноября

НАБУ задержало 10 сотрудников Киевской таможни

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало 10 сотрудников Киевской таможни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook НАБУ.

Сообщается, что детективы НАБУ задержали 10 человек по подозрению в нарушениях таможенного законодательства. В том числе задержан замглавы Киевской таможни Сергей Тупальский.

ГБР просит снять неприкосновенность с Федины из-за угроз Зеленскому

В Генеральную прокуратуру Украины направили проект сообщения о подозрении нардепу от "Европейской солидарности" Софии Федине из-за угроз президенту Владимиру Зеленскому. Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

Сообщается, что следователи ГБР при оперативном сопровождения СБУ направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении Зеленского. Также подозрение готовятся объявить волонтеру Марусе Зверобой.

Труба объяснил остановку расследования дел Майдана

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что расследование дел Майдана остановлено не из-за отсутствия нормы в законодательстве о переводе следователей Генпрокуратуры в Госбюро. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Труба назвал причины остановки расследования дел Майдана. По его словам, ГБР пока нечего расследовать - Генеральная прокуратура Украины физически еще не передала материалы производств.

В ГБР озвучили основную версию взрывов в Балаклее

Взрывы на территории воинской части в Балаклее 15 ноября вероятнее всего произошли из-за несоблюдения техники безопасности. Об этом во время брифинга заявил начальник следственного управления теруправления Государственного бюро расследований Алексей Новиков.

Он отметил, что сейчас рассматривается несколько версий, а также назначены экспертизы.

В Раде зарегистрировали закон о выплате пенсий жителям ОРДЛО

В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект о выплате пенсий жителям оккупированного Донбасса. Об этом говорится в сообщении на сайте парламента. Раде предлагают разрешить выплату пенсий без статуса переселенца.

Землетрясение в Албании: есть жертвы и пострадавшие

В ночь на вторник, 26 ноября, в Албании произошло мощное землетрясение. Сообщается, что в результате землетрясения погибли по меньшей мере 20 человек, среди которых двое детей. По данным СМИ, еще более 600 человек получили травмы разной степени тяжести.

Толчки ощущались в столице страны Тиране, а также в некоторых южных провинциях Италии, а также в Боснии и Герцеговине.

НБУ ввел в обращение монету номиналом 5 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) вводит в обращение монету номиналом 5 гривен. Она вводится в наличный оборот с 20 декабря 2019 года.

Центробанк уже отчеканил десятки миллионов монет.

"Черная пятница" в Украине: названы хитрые приемы "развода" людей

"Черная пятница" в Украине 2019 пройдет 29 ноября. До распродаж остается совсем немного, но многих украинцев волнует вопрос, как не попасть на крючок маркетологов и не купить желаемый товар по завышенной цене. Эксперт рассказал о хитростях и уловках, которые используют продавцы, чтобы продать клиенту то, что ему не нужно.

Сборная Шотландии может заменить Россию на Евро-2020

Национальная команда Шотландии может потенциально занять место сборной России в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года. Такое решение может быть принято, если Россию отстранят от участия в Евро-2020.

Ранее сообщалось, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на четыре года, а также запретить участие в тендерах за право их проведения. l

В Киеве начали устанавливать главную елку страны: фото и подробности

26 ноября, в Киеве на Софийской площади начали устанавливать новогоднюю елку и оборудовать рождественский городок, который начнет работать 14 декабря.

В этом году жителей и гостей столицы будет радовать не одно большое дерево, а елка, которая будет состоять из четырех сотен небольших деревьев. При этом деревья будут везти из Житомирской области (фото, видео).