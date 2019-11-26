Збірна Шотландії може замінити Росію на Євро-2020

Фото: гравці збірної Шотландії (scottishfa.co.uk)

Також РФ може залишитися без ЧС-2022

Національна команда Шотландії може потенційно зайняти місце збірної Росії у фінальній стадії чемпіонату Європи 2020 року. Про це інформує The Telegraph.

Згідно з відомостями британського видання, таке рішення може бути ухвалено, якщо Росію відсторонять від участі в Євро-2020. Шотландія виступала в одній групі з росіянами і фінішувала на третьому місці. Росія отримала путівку до фінального турніру, посівши друге місце.

Раніше повідомлялося, що комітет по відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) рекомендував усунути Росію від міжнародних турнірів на чотири роки, а також заборонити участь в тендерах за право їх проведення. Уже віддані Росії турніри можуть бути передані іншим країнам. Причиною можливого відсторонення є невідповідність даних допінг-тестів російських спортсменів.

Генеральний директор Російського антидопінгового агентства Юрій Ганус не виключив можливого відсторонення збірної Росії від чемпіонату Європи-2020.

New York Times пишет, что комитет WADA рекомендует отстранить Россию от международных соревнований на 4 года.

Как российские спортсмены опять оказались под угрозой и чего ждать дальше.

Интервью с главой РУСАДА Юрием Ганусом: https://t.co/dqbhx61faA — bbcrussian (@bbcrussian) November 25, 2019

Крім того, відсторонення Росії може торкнутися матчів чемпіонату світу 2022 року, який відбудеться в Катарі.

Також у Росії можуть відібрати право на проведення низки інших турнірів: чемпіонату світу з хокею, чемпіонату світу з волейболу, літньої Універсіади, а також фінал Ліги чемпіонів з футболу в Санкт-Петербурзі.