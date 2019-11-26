ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ ввів в обіг монету номіналом 5 гривень

Новини » Економіка     26.11.2019 - 11:03
НБУ ввів в обіг монету номіналом 5 гривень
Фото: монета 5 гривень (прес-служба НБУ)

Центробанк вже викарбував десятки мільйонів монет

Національний банк України (НБУ) вводить в обіг монету номіналом 5 гривень. Про це на брифінгу сказав директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Зайвенко, монета вводиться в готівковий обіг з 20 грудня 2019 року.

Нагадаємо, в кінці квітня 2018 року Національний банк України (НБУ) ввів в обіг монети номіналом 1 і 2 гривні. Перед цим НБУ представив монетний ряд 1, 2, 5 і 10 гривень.

Розділ Національного банку Яків Смолій в кінці червня 2019 року заявив, що до 2019 року НБУ вводить в обіг монету номіналом 5 гривень, у 2020 році - 10 гривень. Смолій нагадав, що НБУ презентував монетний ряд в минулому році, коли вводили в обіг монети 1 і 2 гривні.

У січні 2019 року глава НБУ Яків Смолій повідомив про те, що Національний банк в поточному році викарбує 100 млн штук монет номіналом 5 і 10 гривень.

Нагадаємо, в січні 2019 року глава НБУ Яків Смолій заявив, що Національний банк України планує поступово повністю замінити паперові банкноти від 1 до 10 грн монетами. При цьому Національний банк не планує вилучати з обігу банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень. Вони в міру зносу паралельно будуть замінюватися монетами тих номіналів, які будуть випускатися в обіг.

НБУ змінив вимоги до міжбанківських переказів через перехід на IBAN НБУ скоротив продаж валюти на міжбанку у 1,5 рази
Новини України монетыНаціональний банк України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся