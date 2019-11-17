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Збірна України завершила відбірковий цикл Євро-2020 без поразок

Новини » Спорт     17.11.2019 - 17:57
Збірна України завершила відбірковий цикл Євро-2020 без поразок
Фото: гравці збірної України (ffu.ua)

Команда Шевченка зіграла внічию з командою Сербії

Збірна України зіграла внічию на виїзді проти Сербії в заключному матчі кваліфікації Євро-2020. Поєдинок у Белграді на стадіоні "Райко Мітіч" завершився з рахунком 2:2.

Українська збірна ще в жовтні гарантувала собі достроковий вихід на Євро-2020 після того, як на своєму полі обіграла збірну Португалії (2:1). Однак гра з сербами важлива в контексті підсумкового розміщення української команди перед жеребкуванням.

В 2019 році збірна України провела десять матчів (вісім - офіційних і два товариських) і не зазнала жодної поразки, здобувши сім перемог.

Португалія 0-0 Україна
Люксембург 1-2 Україна
Україна 5-0 Сербія
Україна 1-0 Люксембург
Литва 0-3 Україна
Україна 2-2 Нігерія
Україна 2-0 Литва
Україна 2-1 Португалія
Україна 1-0 Естонія
Сербія --- Украина

Ще чотири збірні пробилися у фінальну стадію Євро-2020 Збірна України мінімально обіграла Естонію в товариському матчі
Новини України Збірна УкраїниСербияотборЄвро-2020
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