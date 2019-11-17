Три українських буксири продовжують рух до Керченської протоки

Фото: захоплені українські кораблі (mil.in.ua)

Буксири рухаються назустріч до захоплених Росією українських кораблів

Три українських буксири - "Сапфір", "Титан" і "Гайдамака" - продовжують рух по Чорному морю в напрямку Керченської протоки, щоб зустріти і супроводити захоплені Росією в листопаді 2018 року біля берегів Криму українські військові катери. Про це передає РБК-Україна з посиланням на дані міжнародної бази відстеження Магіпе Тraffic.

Військові катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" також продовжують рух до Керченської протоки. Там в нейтральних водах їх повинні зустріти буксири.

За даними "Крим.Реалії", в неділю 17 листопада українські буксири пройшли вздовж кримського узбережжя, минули Форос, Ялту, Алушту і станом на 19:10 (за київським часом) проходили повз Рибаче. Станом на 22:55 буксири пройшли трохи далі Рибальського і рухаються в районі Морського.

При цьому пересування українських військових катерів не відображається в міжнародній базі даних, оскільки українські військові судна тягнуть на буксирах з виключеною автоматичною ідентифікаційною системою (АІС).

Синоптики прогнозують у Чорному морі біля берегів Криму 17-18 листопада слабкі хвилі, східний вітер до 5 метрів в секунду.

Нагадаємо, 17 листопада російські військові почали буксирування з причалу Керченського морського вокзалу українських військових кораблів "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу", які в листопаді 2018 року були захоплені в Керченській протоці.

Пізніше стало відомо, що Україна відправила буксири та пошуково-рятувальний корабель "Сапфір" за захопленими Россйской Федерацією в Керченській протоці військовими кораблями. Також була інформація, що з портів "Южний", "Чорноморськ" і "Одеса" за кораблями вийшли пошуково-рятувальний корабель "Сапфір", буксири "Титан" і "Гайдамака".

Російські ЗМІ в неділю, посилаючись на дані прикордонного управління ФСБ Росії в Криму, повідомили, що передача захоплених українських військових суден відбудеться 18 листопада.