У поліції повідомили подробиці вибуху в гуртожитку в Києві

Фото: Андрій Крищенко (РБК-Україна)

Попередньо встановлено, що вибухнула граната

Начальник головного управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко повідомив подробиці вибуху в гуртожитку на вулиці Карла Маркса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Він зазначив, що вибух стався на другому поверсі в приміщенні, де проживали люди. Приміщення було облаштоване як хостел. Загинули двоє людей. Більше ніхто не постраждав.

"Попередньо, вибух гранати... Вибухотехніки оглянули (приміщення, - ред.), інших предметів немає. Працює слідчо-оперативна група. Кримінальне провадження буде порушене за статтею про умисне вбивство. Особи встановлені. Ці люди працювали в місті Києві – один охоронець, інший на будівництві працював", - повідомив Крищенко.

У Києві поліція встановлює обставини вибуху, у результаті якого загинуло двоє осіб У Києві поліція встановлює обставини вибуху, у результаті якого загинуло двоє осіб Опубліковано Поліція Києва Субота, 16 листопада 2019 р.

Нагадаємо, у Києві ввечері 16 листопада близько 21:00 стався вибух в гуртожитку, в результаті якого загинули двоє людей.

РБК-Україна писало, що вранці 8 листопада у Луцьку пролунав вибух в одній з квартир багатоповерхівки на вулиці Соборності, в результаті чого постраждала людина.