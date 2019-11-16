У Києві викрали голову "Укрексімбанку"

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Родичі Олександра Гриценка заявляють про викрадення

У Києві 16 листопада викрали голову "Укрексімбанку" Олександра Гриценка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Прямой".

Повідомляється, що про викрадення Гриценка заявили його родичі. За їх словами, банкіра нібито забрали в чорний автобус і відвезли в невідомому напрямку. Сім'я вже звернулася в правоохоронні органи.

Нагадаємо, на цьому тижні співробітники Національного антикорупційного бюро України провели слідчі дії в "Райффайзен Банк Авалі" і затримали главу правління Олександра Писарука. Обшуки проводилися в рамках справи VAB банку про ймовірне заволодіння рефінансуванням НБУ на суму 1,2 млрд гривень.

Писаруку оголосили підозру в причетності до заволодіння стабілізаційного кредиту Нацбанку, однак суд відмовився брати його під варту і відпустив під заставу 5 млн гривень. Напередодні стало відомо, що заставу за Писарука внесе "Райффайзен Банк Аваль". Відзначимо, він обіймав посаду першого заступника голови Національного банку України з липня 2014 рік по грудень 2015 року.

У той же час за підозрою до причетності до заволодіння коштів НБУ суд заарештував колишнього директора департаменту банківського нагляду Нацбанку Аллу Шульгу.