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В "Укрексімбанку" розповіли про подальшу роботу після затримання керівника

Новини » Суспільство     18.11.2019 - 00:42
В "Укрексімбанку" розповіли про подальшу роботу після затримання керівника
Фото: Олександр Гриценко (prm.ua)

Затримання Гриценка не позначиться на роботі "Укрексімбанку"

В "Укрексімбанку" прокоментували інформацію щодо затримання голови правління фінансової установи Олександра Гриценка та розповіли про подальшу роботу банку. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу.

Зазначається, що Наглядова рада та правління банку продовжують забезпечувати ефективну роботу фінустанови та гарантують клієнтам та партнерам, що робота банку триватиме у штатному режимі безперебійно.

"Банк буде сприяти правоохоронним органам та надасть всю необхідну інформацію для проведення об’єктивного з’ясування обставин справи", - зазначили у прес-службі.

Також виконуючий обов'язки глави Наглядової ради Стівен Фішер підтвердив, що керівництво фінустанови забезпечить продовження безперебійної роботи "Укрексімбанку".

"Банк високо цінує власну репутацію надійного і прозорого банку та діятиме відповідно до кращих практик корпоративного управління", - цитує прес-служба Стівена Фішера.

Нагадаємо, голова правління "Укрексімбанку" Олександр Гриценко був затриманий співробітниками Служби безпеки України за дорученням Генеральної прокуратури в рамках кримінального провадження. Гриценка підозрюють у створенні злочинної організації, присвоєнні майна, зловживання службовим становищем, відмиванні доходів, одержаних злочинно.

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