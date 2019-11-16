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Голову "Укрексімбанку" Гриценка затримано

Новини » Надзвичайні події     16.11.2019 - 16:27
Голову "Укрексімбанку" Гриценка затримано
Фото: Олександр Гриценко (bankerclub.org)

Джерела РБК-Україна підтверджують затримання Олександра Гриценка

Голова правління "Укрексімбанку" Олександр Гриценко затриманий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела та інформацію спікера Національної поліції Оксану Блищик.

За словами джерел, затримання провела група прокурора Костянтина Кулика. Крім того, спікер Національної поліції Оксана Блищик підтвердила сам факт затримання в коментарі РБК-Україна.

"Взагалі то відбулося затримання ГПУ", - зазначила вона.

Відзначимо, раніше повідомлялося, що Гриценка нібито викрали. Зокрема, за словами його родичів, банкіра заштовхали в чорний мікроавтобус і відвезли в невідомому напрямку.

Як уже повідомили в Службі безпеки України, Гриценко затримали за підозрою в створенні злочинної організації, розкраданні майна, а також відмиванні коштів.

Нагадаємо, в серпні повідомлялося, що нового главу наглядової ради "Укрексімбанку" Торстена Пауля перевіряли на причетність до офшору і бізнесу "сім'ї" колишнього президента України Віктора Януковича. В результаті перевірки Національний банк України (НБУ) відмовив в погодженні його кандидатури на пост голови наглядової ради.

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