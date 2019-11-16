ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві стався вибух в гуртожитку, є жертви

Новини » Надзвичайні події     16.11.2019 - 23:14
У Києві стався вибух в гуртожитку, є жертви
Фото: місце події (facebook.com/UA.KyivPolice)

Загинули двоє людей

У Києві ввечері 16 листопада стався вибух в гуртожитку, в результаті якого загинули двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Зазначається, що близько 21:00 до столичної поліції надійшло повідомлення про вибух у гуртожитку на вулиці Карла Маркса Деснянського району Києва. За адресою негайно прибули керівництво головного управління поліції, слідчо-оперативні групи та спеціалісти вибухотехнічної служби.

"Правоохоронці встановили, що внаслідок вибуху смертельні поранення отримали двоє чоловіків. Подія належним чином зареєстрована. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.

Фото: місце події (facebook.com/UA.KyivPolice)

Вибух в хостелі

Опубліковано Вартові еспресо Субота, 16 листопада 2019 р.

РБК-Україна писало, що вранці 8 листопада у Луцьку пролунав вибух в одній з квартир багатоповерхівки на вулиці Соборності, в результаті чого постраждала людина.

Нагадаємо, ввечері 6 листопада в одній з багатоповерхівок в Стрию (Львівська область) стався вибух. Мешканець будинку підірвав у під'їзді багатоповерхівки гранату.

У Рівному у двір житлового будинку кинули гранату У Дніпрі стався вибух на маслозаводі
Новини України КиївВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся