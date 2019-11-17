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У Києві оголошено штормове попередження

Новини » Суспільство     17.11.2019 - 17:32
У Києві оголошено штормове попередження
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Видимість в тумані складе 200-500 метрів

Погода в Києві у понеділок, 18 листопада, погіршитися - синоптики оголосили шторомове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адмінстрації (КМДА).

Як повідомляється, вночі та вранці 18 листопада в столиці очікується туман. Видимість становитиме 200-500 метрів. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що в Україні з понеділка очікується поступове похолодання. Температура повітря вдень складе +16 градусів на заході, на сотальной території - до +11. У Києві буде буз опадів. Температура повітря прогріється до +7 градусів.

Крім того, 18 листопада на більшості території України очікується туман. У зв'язку з ускладненням погодних умов видимість погіршиться до 200-500 метрів. Оголошено перший рівень небезпеки.

Раніше в Українському Гідрометцентрі дали прогноз погоди на наступний тиждень. Синоптики прогнозують суттєве похолодання, а також прихід дощів в західні області. Ближче до 21 листопада на сході країни можливі нічні заморозки до -8 градусів.

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