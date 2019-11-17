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У Тбілісі протестувальники почали зводити барикади біля парламенту

Новини » Суспільство     17.11.2019 - 21:36
У Тбілісі протестувальники почали зводити барикади біля парламенту
Фото: протести у Грузії (newsgeorgia.ge)

Мішки з піском і дровами до парламенту привезли лідери опозиційної партії

У Тбілісі протестувальники почали зводити барикади біля будівлі парламенту Грузії. Вулицю братів Зубалашвили перекрили мішками з піском та будівельним сміттям, передають "Новости-Грузия".

Повідомляється, що понад 20 опозиційних партій сьогодні провели у центрі Тбілісі масштабну акцію у відповідь на провал конституційної реформи. Вони оголосили про початок "повного пікетування парламенту" і заблокували всі три входи у будівлю законодавчого органу.

Мішки з піском і дровами до парламенту привезли лідери опозиційної партії "Європейська Грузія" - депутат Гіга Бокерія і екс-мер Тбілісі Гігі Угулава. Вони вимагали, щоб поліція пропустила до місця вантажну машину, однак правоохоронці відмовили. Правоохоронці пояснили, що будь-який приватний транспорт не може проїхати до місця проведення акції, виходячи із заходів безпеки. Після невеликої словесної перепалки опозиціонери і їх прихильники перенесли мішки з машини самостійно.

Нагадаємо, в Грузії члени опозиційних партій, а також громадські активісти приступили до пікетування усіх входів в парламент, щоб не дати можливість працювати депутатам. Пізніше учасники протестної акції заблокували всі три входи в будівлю парламенту Грузії.

РБК-Україна писало, що в Грузії сьогодні, 17 листопада, відновилася антиурядова акція протесту, учасники яких висловлюють обурення з-за відхилення парламентом виборчої реформи. Тисячі протестувальників вийшли на вулиці Тбілісі. Учасники акції збираються під будівлею грузинського парламенту. Акцію протесту зібрали понад 20 політичних партій, включаючи найбільші опозиційні сили "Єдиний національний рух" і "Європейська Грузія".

У Тбілісі протестувальники заблокували всі входи до парламенту Опозиція в Грузії розпочала пікетування парламенту
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