Гриценко вивів з-під арешту майно одного з медіа-холдингів, - СБУ

Фото: Олександр Гриценко (bankerclub.org)

За даними слідства, Гриценко відмивав гроші чиновників часів Януковича

Затриманий глава правління "Укрексімбанку" Олександр Гриценко підозрюється у виведенні з-під арешту майна одного з медіа-холдингів. Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Повідомляється, що Гриценко підозрюється у сприянні легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом чиновниками часів Віктора Януковича.

"Зловживаючи своїм службовим становищем, затриманий вивів з-під арешту майно одного з медіа-холдингів. Затримання проходило виключно в рамках чинного законодавства. В даний час затриманий поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Йому забезпечено право на захист та спілкування з адвокатами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві правоохоронці затримали Гриценко. Йому інкримінується створення злочинної організації, розкрадання майна, а також відмивання коштів.

Спочатку ЗМІ повідомляли про нібито його викрадення. У другій половині дня стала поширюватися інформація про те, що Гриценка викрали під час прогулянки з дитиною, заштовхали в чорний мікроавтобус і відвезли в невідомому напрямку.