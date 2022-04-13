Затримано Медведчука, а НАТО вважає неминучим другий етап війни в Україні: новини за 12 квітня

Українського депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука затримано, ЗСУ відсунули лінію фронту від Дніпропетровської області, НАТО вважає неминучим другий етап війни в Україні. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 12 квітня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Українські військові відсунули лінію бойових дій від Дніпропетровської області. Тепер лінія фронту проходить територіями Херсонської області.

В оточеному Маріуполі внаслідок дії російських окупантів загинули до 22 тисяч людей.

12 квітня російські війська вчергове обстріляли житлові квартали Харкова. Зруйновані та пошкоджені будинки, а щонайменше двоє людей поранені.

Російські війська завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту Хмельницької області. Сталася пожежа, жертв немає.

У Міністерстві оборони перевіряють інформацію щодо застосування хімічної зброї в Маріуполі. Там припускають, що Росія могла використати фосфорні бомби.

Віктора Медведчука затримано

Українського депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука затримано. Про затримання заявив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Медведчука підозрюють у державній зраді й пособництві терористичним організаціям "ЛДНР". Згідно з даними слідства, нардеп міг бути причетний до незаконної схеми постачання вугілля з Донбасу й фінансування бойовиків. Протягом декількох місяців депутат перебував під домашнім арештом. Вже 27 лютого народний депутат втік з домашнього арешту через декілька днів з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Зеленський відмовився зустрічатися з президентом Німеччини через його зв'язки з РФ, - Bild

Глава держави Володимир Зеленський відмовився приймати в Києві президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Причиною цьому стали тісні зв'язки німецького політика з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Bild.

Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр підтвердив, що керівництво України назвало небажаним його візит до Києві в умовах війни з РФ.

Путін озвучив ще одну мету "спецоперації" в Україні

Президент Росії Володимир Путін назвав чергову мету "військової спецоперації" в Україні. Він вважає, що Росія повинна допомогти жителям Донбасу.

Тим часом Путін переселяє українців з тимчасово окупованих територій до Сибіру і за Полярне коло. Близько 100 тисяч людей вже опинилися за тисячі кілометрів від своїх домівок.

НАТО вважає неминучим другий етап війни в Україні: буде більш масштабним

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що другий етап війни в Україні є неминучим. Він буде більш складним та кровопролитним.

"На нас чекає швидкий вступ на другий етап цієї війни, вже дуже кривавий. Ми вступаємо в другий етап, складніший, відмінний за характером від першого етапу, на набагато ширшій території, як на сході, на Донбасі, так і на півдні, у бік Криму та Маріуполя. Отже, за нашими оцінками, ми вступаємо на другий етап, ще складніший, цієї війни, яка, схоже, затягується", - сказав Джоане.

Загальна мобілізація: коли може початися четверта хвиля, і кого призвуть

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну була оголошена загальна мобілізація, яка передбачає чотири хвилі призову на службу. Зараз в Україні після першої і другої хвилі, за деякими даними йде третя.

Коли може початися четверта хвиля, і кого покличуть - читайте нижче в матеріалі Styler.