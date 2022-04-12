Віктора Медведчука затримано, - Зеленський

Українського депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука затримано. Про затримання заявив президент України Володимир Зеленський.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку Зеленського.

"Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці! Деталі згодом", - пише президент України

Тим часом, російське видання ТАСС відзначає, що прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков піддав сумніву факт затримання Медведчука й заявив, що фотографію, нібито, необхідно перевірити через велику кількість фейків.

У своїх сторіз, Зеленський привітав українців з Днем космонавтики.

Фото: депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук (скріншот)

Що кажуть в СБУ

"Дякую усім співробітникам СБУ, зокрема контррозвідникам і слідчим, які, виконуючи доручення президента України Володимира Зеленського, довели свій професіоналізм і провели цю блискавичну та небезпечну багаторівневу спецоперацію із затримання поки що народного депутата Медведчука. Жоден зрадник не уникне покарання і буде відповідати за Законом України. За всією строгістю, за всі злочини сьогодення, до яких призвели його особисті дії в тому числі", - заявив голова СБУ Іван Баканов.

Що каже Подоляк

"Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці. З гарантованим багаторічним тюремним строком. У РФ його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші та в підсумку стала одним з ініціаторів війни", - заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Фото: депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук (https://t.me/SBUkr/4106)

Втеча Медведчука:

Медведчука підозрюють у державній зраді й пособництві терористичним організаціям "ЛДНР". Згідно з даними слідства, нардеп міг бути причетний до незаконної схеми постачання вугілля з Донбасу й фінансування бойовиків. Протягом декількох місяців депутат перебував під домашнім арештом;

Медведчука підозрюють у державній зраді й пособництві терористичним організаціям "ЛДНР". Згідно з даними слідства, нардеп міг бути причетний до незаконної схеми постачання вугілля з Донбасу й фінансування бойовиків. Протягом декількох місяців депутат перебував під домашнім арештом; вже 27 лютого народний депутат втік з домашнього арешту через декілька днів з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України;

"Коли переможемо, знайдемо того суддю, який ухвалив зняти з нього браслет, і ТРО Києва поговорить з ним до душі. Зі зрадником Медведчуком буде складніше, якщо його зараз не зловити, то свій залишок життя він проведе в РФ разом з Януковичем", - заявив радник голови МВС Антон Геращенко.