Путін озвучив ще одну мету "спецоперації" в Україні

Президент Росії Володимир Путін назвав чергову мету "військової спецоперації" в Україні. Він вважає, що Росія повинна допомогти жителям Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .

Він назвав такі наміри Росії "благородними". Лідер РФ додав, що у нього немає ніяких сумнівів, що цілі і завдання "операції" в Україні будуть виконані.

"Мета - допомога людям на Донбасі. Російська Федерація змушена була це зробити", - заявив Путін.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ще однією метою "спецоперації" був намір покінчити з курсом США на домінування у світі.

Перед цим прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков розповів, що війна в Україні повинна нібито запобігти загрозі Третьої світової війни.

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