НАТО вважає неминучим другий етап війни в Україні: буде більш масштабним

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що другий етап війни в Україні є неминучим. Він буде більш складним та кровопролитним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

"На нас чекає швидкий вступ на другий етап цієї війни, вже дуже кривавий. Ми вступаємо в другий етап, складніший, відмінний за характером від першого етапу, на набагато ширшій території, як на сході, на Донбасі, так і на півдні, у бік Криму та Маріуполя. Отже, за нашими оцінками, ми вступаємо на другий етап, ще складніший, цієї війни, яка, схоже, затягується", - сказав Джоаене.

За його словами, через це союзники вирішили постачати Україні адаптовані до нової ситуації типи озброєння та засудив масові вбивства мирних жителів окупантами, назвавши це військовими злочинами РФ.

Відповідаючи на запитання, чи очікує Альянс, що армія Путіна продовжить навмисне вбивство мирних жителів, він відповів:

"Ми сподіваємося, що цього не буде надалі, тому що те, що вони роблять, уже є надзвичайно варварським і диким, але повторюю, ми очікуємо найближчого відновлення бойових дій на значно ширшому фронті. Вона матиме військову складову набагато ближчу до класичної війни, а не до того, що ми бачили в перші шість тижнів війни, і, на жаль, ми матимемо жертви серед цивільного населення", - додав Джоаене.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що подальший хід війни з Росією визначить саме битва за Донбас.

Додамо, як заявив президент Володимир Зеленський, російські війська цього тижня перейдуть до більш масштабних дій на сході і Україна готується до цього.

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