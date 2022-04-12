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Окупанти знову обстріляли Харків: зруйновані будинки, щонайменше 2 поранених

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Харків, Вівторок 12 квітня 2022 16:58
Окупанти знову обстріляли Харків: зруйновані будинки, щонайменше 2 поранених Фото: окупанти знову обстріляли Харків (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

12 квітня російські війська вчергове обстріляли житлові квартали Харкова. Зруйновані та пошкоджені будинки, а щонайменше двоє людей поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне. Харків".

"Щонайменше двоє людей поранені внаслідок обстрілу житлових кварталів на півдні Харкова вдень 12 квітня, повідомили в обласній військовій адміністрації. Російським снарядом зруйновані та пошкоджені кілька будівель", - пише видання.

Зазначимо, російські окупанти активно обстрілюють житлові квартали Харкова. Мер міста Ігор Терехов розповів, що інтенсивність обстрілів зросла та розширилась географія бомбардувань.

Раніше стало відомо, що окупанти обстріляли Харків новими видами бомб.

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