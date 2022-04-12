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Міноборони перевіряє інформацію щодо хіматаки в Маріуполі. Ймовірно - це фосфорні бомби

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Маріуполь, Вівторок 12 квітня 2022 10:35
Міноборони перевіряє інформацію щодо хіматаки в Маріуполі. Ймовірно - це фосфорні бомби Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (armyinform com ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві оборони перевіряють інформацію щодо застосування хімічної зброї в Маріуполі. Там припускають, що Росія могла використати фосфорні бомби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони Ганну Маляр під час телемарафону.

"Станом на зараз ми інформацію перевіряємо, намагаємося зрозуміти, але можу говорити про попередні дані, що все-таки є припущення, що це фосфорні боєприпаси. Остаточна офіційна інформація буде пізніше, але потрібно розуміти, що ризик застосування хімічної зброї дійсно існує і він доволі високий", - розповіла Маляр.

Нагадаємо, вчора з'явилася інформація про те, що російські окупанти скинули на Маріуполь невідому отруйну речовину.

Після чого засновник полку "Азов" Андрій Білецький повідомив, що в результаті застосування хімічної зброї російською армією постраждало три бійці "Азова". За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію в Маріуполі та зазначив, що Захід обіцяв реагувати на застосування хімзброї жорсткіше.

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Маріуполь Хімічна зброя
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