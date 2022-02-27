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Медведчук втік з-під домашнього арешту

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Київ, Неділя 27 лютого 2022 15:32
Медведчук втік з-під домашнього арешту Фото: Віктор Медведчук (kremlin.ru)
Автор: Олександр Мороз

Нардеп від партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту. Він перебував під цим запобіжним заходом у зв'язку з підозрою в державній зраді і сприянню терористичним організаціям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника голови МВС Антона Геращенка.

За його словами, інформація про втечу Медведчука підтвердилася.

"Коли переможемо, знайдемо того суддю, який ухвалив зняти з нього браслет, і ТРО Києва поговорить з ним до душі. Зі зрадником Медведчуком буде складніше, якщо його зараз не зловити, то свій залишок життя він проведе в РФ разом з Януковичем", - наголосив Геращенко.

Він також припустив, що Медведчук знав про підготовку масштабного вторгнення Росії, тому його дружина Оксана Марченко спішно втекла з України через Білорусь.

Нагадаємо, Медведчука підозрюють у державній зраді та пособництві терористичним організаціям "ЛДНР". За даними слідства, він міг бути причетний до організації незаконної схеми постачання вугілля з окупованого Донбасу та фінансування бойовиків.

У цій справі народний депутат кілька місяців перебував під домашнім арештом.

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Віктор Медведчук Домашній арешт
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