В Маріуполі загинули близько 22 тисяч людей, - голова ОВА
В оточеному Маріуполі внаслідок дії російських окупантів загинули до 22 тисяч людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в коментарі CNN.
"Зараз ми говоримо про від 20 до 22 тисяч загиблих у Маріуполі", - сказав Кириленко.
За його словами, ситуація у місті важка, підрахунок жертв ускладнюється безперервними бойовими діями.
Також він прокоментував хімічну атаку росіян в Маріуполі.
"Ми знаємо, що минулої ночі близько півночі безпілотник скинув якийсь поки що невідомий вибуховий пристрій, на людей, які знаходилися в районі Маріупольського металургійного комбінату, троє людей відчули себе погано", - сказав Кириленко.
Раніше ми повідомляли, що окупанти скинули на Маріуполь невідому отруйну речовину.
Також ми писали, що в результаті хімічної атаки на Маріуполь поранені три бійця "Азова".
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