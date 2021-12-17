Апеляційний суд залишив Медведчука під домашнім арештом
Київський апеляційний суд відмовився скасувати запобіжний захід голові політради партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку. Він залишається під домашнім арештом.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію суду.
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ розглянула апеляції, подані адвокатами політика та прокуратурою. Вони оскаржували ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва від 12 жовтня 2021 року про відмову у задоволені клопотання щодо застосування Медведчуку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрання йому цілодобового домашнього арешту.
Ухвалу суду першої інстанції від 12 жовтня залишено без змін. Апеляційні скарги сторони захисту і прокуратури залишено без задоволення.
Нагадаємо, Віктора Медведчука підозрюють у держзраді.