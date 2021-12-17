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Апеляційний суд залишив Медведчука під домашнім арештом

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Київ, П'ятниця 17 грудня 2021 15:06
Апеляційний суд залишив Медведчука під домашнім арештом Фото: голова політради партії ОПЗЖ Віктор Медведчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Київський апеляційний суд відмовився скасувати запобіжний захід голові політради партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку. Він залишається під домашнім арештом.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію суду.

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ розглянула апеляції, подані адвокатами політика та прокуратурою. Вони оскаржували ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва від 12 жовтня 2021 року про відмову у задоволені клопотання щодо застосування Медведчуку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрання йому цілодобового домашнього арешту.

Ухвалу суду першої інстанції від 12 жовтня залишено без змін. Апеляційні скарги сторони захисту і прокуратури залишено без задоволення.

Нагадаємо, Віктора Медведчука підозрюють у держзраді.

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Віктор Медведчук
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