Зеленський відмовився зустрічатися з президентом Німеччини через його зв'язки з РФ, - Bild

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Bild .

Відзначається, що Штайнмаєр разом з іншими урядовими делегаціями з інших країн ЄС повинен був прибути до Києва 12 квітня. Однак, за даними ЗМІ, українська сторона виступила проти його візиту.

"З Києва в Офіс федерального президента надійшла чітка заява про те, що на даний момент вони не готові ні до яких зустрічей. Однак не можна виключати зустрічі в майбутньому", - йдеться в повідомленні Bild.

Причиною такої позиції Офісу президента стали тісні контакти Штайнмаєра з РФ в останні роки. Зокрема, на посаді міністра закордонних справ Німеччини він підтримував зв'язок з російським колегою Сергієм Лавровим. Крім того, Штайнмаєр був прихильником "Північного потоку - 2".