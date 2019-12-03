Зустріч Зеленського і Путіна: про що говоритимуть президенти

Під час нормандського саміту 9 грудня не виключена двостороння зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Лідери двох країн можуть проведуть неформальну бесіду після завершення основного етапу переговорів. Всі подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

Що обговорять Зеленський та Путін у Парижі

У процесі підготовки "нормандського формату" обговорювалася висока ймовірність переговорів двох президентів тет-а-тет на полях саміту. 29 листопада в Кремлі підтвердили можливість такої зустрічі.

Крім врегулювання ситуації на Донбасі, лідери України та Росії також торкнуться теми узгодження газового контракту між країнами.

Розмова Зеленського і Путіна буде неформальною і може тривати від 30 хвилин до 1,5 години, в залежності від графіка основних переговорів нормандської четвірки.

У своєму відеозверненні президент України повідомив, що діалог з Росією необхідний для припинення конфлікту на сході України.

"Без цього діалогу можна, але це приблизно як біг на біговій доріжці. Ти щось робиш, але ти на місці. Ми просто не хочемо бути на місці... Ми хочемо, щоб все закінчилося", - підкреслив Зеленський.

Відео: Зеленський про нормандські переговори та зустріч з Путіним (YouTube/Зе!Президент)

За заявою російської сторони, особиста зустріч президентів 9 грудня дозволить прояснити позицію України щодо реалізації мінських угод.

"Контакт буде, безумовно, корисний, тому що ми дуже хочемо зрозуміти, як все-таки після всіх неоднозначних, суперечливих заяв з офісу Зеленського сам український лідер бачить рух до виконання мінських домовленостей", - заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров.

Газове питання

28 листопада відбулися переговори між Україною і РФ щодо узгодження нового довгострокового договору і умов транзиту російського газу в Європу з 2020 року. Володимир Зеленський допускає можливість обговорення даної теми при особистій зустрічі з Володимиром Путіним 9 грудня.

"Для мене важливо, що проблема газу сама по собі є питанням. Чого б не побажали обидві сторони, це жодним чином не повинно бути пов'язане з Донбасом. Хоча я не виключаю, що транзит газу також буде розглядатися в нормандському форматі", - заявив президент України

Під час телефонної розмови з главою РФ напередодні Зеленський зазначив, що укладення нового договору на транзит російського газу через Україну є питанням енергетичної безпеки всієї Європи.

Наміри обговорити газовий контракт між країнами під час окремих переговорів в Парижі також підтвердив і прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков.

"В цілому є розуміння, що спочатку на робочому рівні мають відбутися ґрунтовні переговори. Якщо будуть залишатися проблемні питання, по яким не вдалося домовитися, то президенти зможуть використати зустріч у Парижі, де вони так чи інакше матимуть можливість удвох поспілкуватися, з тим, щоб торкнутися там і газової тематики", - сказав Пєсков.

Фото: На саміті президенти обговорять газовий контракт (kremlin.ru)

Переговори Зеленського і Путіна: позиція сторін

Російська сторона протягом тривалого часу заперечувала проведення особистих переговорів Зеленського і Путіна, наполягаючи тільки на "нормандському форматі".

12 листопада стало відомо, що Нурсултан Назарбаєв запропонував організувати зустріч президентів України і Росії тет-а-тет в Казахстані і нібито отримав згоду Володимира Зеленського.

У відповідь на це в Кремлі заявили, що подібна зустріч без ретельної підготовки мала б мало користі, і Москва в даний час робить основний акцент на підготовці до нормандського саміту.

Пізніше глава міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що пропозиція екс-президента Казахстану мала суто дипломатичний характер і МЗС України не отримувало офіційного запрошення.

Коментуючи деталі переговорів з Назарбаєвим, Володимир Зеленський пояснив: "Так, у нас була зустріч. Ми говорили про різні речі... Він мені сказав: "Щоб у вас з'явилися відносини з Росією, вам потрібна зустріч тет-а-тет". Я йому сказав, що заради миру на Донбасі і повернення нашої території я готовий до будь-яких форматів. Не виключаючи головний формат - нормандський".

Нормандський саміт 2019

Зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини пройде в Єлисейському палаці 9 грудня. Переговорний процес був відновлений після підписання українською стороною "формули Штайнмайера" і розведення військ на Донбасі (в Станиці Луганській, Золотому і Петровському).

Фото: Нормандські переговори пройдуть 9 грудня (twitter.com NashaRada5)

Під час нормандського саміту планується обговорення питань про повернення українських військовополонених, припинення вогню по всій лінії фронту, повернення Україні контролю над кордоном із РФ. Окремо буде піднята тема проведення місцевих виборів на Донбасі за українським законодавством після виведення російських збройних формувань.

Крім того, в рамках нормандської зустрічі в Парижі Володимир Зеленський має намір запропонувати новий формат переговорів по Криму.

Президент України вважає, що залучення США може допомогти в поверненні півострова. Російська сторона вже відреагувала на ідею Зеленського. Прес-секретар глави РФ Пєсков повідомив, що обговорення окупованого Криму в будь-якому міжнародному форматі є неможливим.