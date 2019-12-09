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Обмежень за часом немає: у Путіна підтвердили зустріч із Зеленським

Новини » Політика     09.12.2019 - 09:49
Обмежень за часом немає: у Путіна підтвердили зустріч із Зеленським
Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)

Кремль підтвердив зустріч Путіна і Зеленського

Президент РФ Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський зустрінуться в Парижі після саміту "нормандської четвірки". Це підтвердили в Кремлі, повідомляють росЗМІ.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков зазначив, що тривалість зустрічі буде залежати від Зеленського і Путіна.

"Зустріч Путіна з Зеленським пройде після завершення саміту в нормандському форматі. Тривалість переговорів буде залежати від лідерів Росії та України", - сказав він.

Також росЗМІ повідомляють, що зустріч Путіна і Зеленського винесена за дужки саміту. Обговорювати двосторонні питання - від газового транзиту до відновлення авіасполучення - президенти Росії і України вже будуть після завершення підсумкової прес-конференції (за графіком 19:45 за київським часом). Їх особиста зустріч почнеться о 20:30 за київським часом, і формально до південного сходу України відношення не буде мати.

Раніше повідомлялося, що нормандські переговори будуть тривати близько трьох годин.

Також глава Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко назвав вимоги Зеленського до Путіна. Крім врегулювання ситуації на Донбасі, лідери України та Росії також піднімуть тему укладення газового контракту між країнами.

Був опублікований графік проведення саміту представників "нормандської четвірки", який відбудеться сьогодні Парижі. Сьогодні відбудуться зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Окрема зустріч Зеленського і Путіна планується після нормандської зустрічі Bloomberg повідомив про ризики Зеленського перед нормандською зустріччю
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