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НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку в 2,4 рази

Новини » Економіка     09.12.2019 - 10:23
НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку в 2,4 рази
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

За тиждень Нацбанк купив 436 доларів

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 2-6 грудня 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 436,60 млн доларів, що на 252,60 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (184,00 млн доларів). Про це повідомляється на сайті НБУ.

За даними Національного банку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 5915,90 млн доларів і продав на 5436,68 млн доларів.

Таким чином, з початку 2019 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 5436,68 млн доларів.

Згідно з інформацією НБУ, за минулий тиждень нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 1,736 млрд грн до 106,054 млрд грн.

НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку в 2,4 рази

bank.gov.ua

Зазначимо, Національний банк України за січень-листопад 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 5479,3 млн доларів і продав на 479,2 млн доларів. Таким чином, з початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 5000,1 млн доларів. Протягом листопада НБУ купив на міжбанку валюти на 897,8 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ допускає дуже істотне зміцнення гривні в разі проведення реформ. Зокрема, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що після відмови східно-європейських країн від політики фіксованого валютного курсу і переходу до інфляційного таргетування в 2000-х роках національні валюти в якийсь період зміцнювалися в два і більше разів.

Зазначимо, аналітики прогнозують протягом тижня зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,4/23,6 грн.

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Теми: Курс долара
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