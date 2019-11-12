Пристайко назвав малоймовірною зустріч Зеленського і Путіна в Казахстані

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Пристайко вважає Берлін або Париж більш прийнятними варіантами проведення зустрічі

Зустріч президентів України і Російської Федерації Володимира Зеленського та Володимира Путіна в Казахстані є малоймовірною. Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає BBC.

Як повідомив Пристайко, він особисто був присутній під час зустрічі між Зеленським і колишнім президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим в Японії, коли обговорювалося це питання. Глава МЗС зазначив, що пропозиція Назарбаєва мало суто дипломатичний характер.

"Президент (Зеленський - ред.) сказав те, що він говорив і Меркель, і Макрону, що "безумовно, мені треба зустрічатися з Путіним, тому що ми не можемо без зустрічі зрушити процес з місця". Про те, що давайте ми замість чогось зробимо цю зустріч - такої розмови не було", - сказав міністр.

Пристайко зазначив, що проведення переговорів у Казахстані з логістичної точки зору є більш складним процесом.

"Ніхто нікого не хоче ображати, але ми задоволені тим, що ми маємо - переговорну позицію в Мінську. Вона зручна для всіх. Я не думаю, що зустріч може бути в Астані (нинішній Нур-Султан - ред). Швидше всього або в Берліні, або в Парижі", - сказав він.

Також міністр підтвердив, що зустріч між Зеленським і Путіним поза нормандського формату можлива, але для цього необхідно підтвердження від російської сторони.

"Тоді ми будемо приймати рішення. Але ми залишаємося в нормандському форматі. Ми не просто поважаємо те, що було зроблено, але й, давайте не забувати, Франція і Німеччина є тими силами, які дозволяють нам вести переговори з трошки іншій позиції, ніж, коли ми говоримо тет-а-тет", - підсумував він.

Нагадаємо, 12 листопада Назарбаєв запропонував організувати зустріч тет-а-тет між Зеленським і Путіним в Казахстані. За його словами, Зеленський дав згоду на зустріч.

Пізніше в Кремлі повідомили, що зустріч без її ретельної підготовки не приніс би велику користь. Як зазначив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, Москва зараз зосереджена на питаннях, пов'язаних з підготовкою саміту в нормандському форматі.

Також РБК-Україна писало, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що зустріч Зеленського з Путіним необхідна, щоб піти від "Мінська".