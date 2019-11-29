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Путін планує в Парижі обговорити з Зеленським газовий контракт

Новини » Політика     29.11.2019 - 13:49
Путін планує в Парижі обговорити з Зеленським газовий контракт
Фото: Володимир Зеленський та Володимир Путін (колаж РБК-Україна)

Якщо до зустрічі в Парижі питання не вирішиться, буде піднята тема газу

Президенти РФ і України Володимир Путін і Володимир Зеленський на переговорах в Парижі під час саміту в нормандському форматі 9 грудня можуть обговорити газовий контракт. Про це заявив російським журналістам прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

Як заявив Пєсков, зараз йде двосторонній процес, про який домовилися президенти під час телефонної розмови.

"В цілому є розуміння, що спочатку на робочому рівні повинні відбутися грунтовні переговори. Якщо будуть залишатися проблемні питання, з яким не вдалося домовитися, то президенти зможуть використати зустріч в Парижі, де вони так чи інакше будуть мати можливість удвох поспілкуватися, з тим, щоб торкнутися там і газову тематику", - сказав прес-секретар.

При цьому Пєсков відмовився відповідати на питання про можливу ціну російського газу для України в рамках переговорів Москви і Києва на цю тему.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 листопада у Відні відбулися двосторонні переговори щодо газу між Україною і Росією. У переговорах брали участь глава Міненерго Олексій Оржель, керівники "Нафтогазу України" та "Оператора газотранспортної системи України", міністр енергетики РФ Олександр Новак, а також голова правління "Газпрому" Олексій Міллер.

Нагадаємо, газове питання обговорювалося під час телефонної розмови президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна 25 грудня. Як зазначив Зеленський, потрібно домовитися про новий довгостроковий газовий контракт, оскільки це питання енергетичної безпеки всієї Європи.

Як заявив російський президент Володимир Путін, його розмова з президентом України Володимиром Зеленським в основному торкалася газового контракту.

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