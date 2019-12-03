Встреча Зеленского и Путина: о чем будут говорить президенты

Во время нормандского саммита 9 декабря не исключена двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина. Лидеры двух стран могут провести неформальную беседу после завершения основного этапа переговоров. Все подробности - в материале РБК-Украина.

Что обсудят Зеленский и Путин в Париже

В процессе подготовки "нормандского формата" обсуждалась высокая вероятность переговоров двух президентов тет-а-тет на полях саммита. 29 ноября в Кремле подтвердили возможность такой встречи.

Помимо урегулирования ситуации на Донбассе, лидеры Украины и России также затронут тему заключения газового контракта между странами.

Разговор Зеленского и Путина будет неформальным и может продлиться от 30 минут до 1,5 часа, в зависимости от графика основных переговоров нормандской четверки.

В своем видеообращении президент Украины сообщил, что диалог с Россией необходим для прекращения конфликта на востоке Украины.

"Без этого диалога можно, но это примерно как бег на беговой дорожке. Ты что-то делаешь, но ты на месте. Мы просто не хотим быть на месте... Мы хотим, чтобы все закончилось", - подчеркнул Зеленский.

Видео: Зеленский о нормандских переговорах и встрече с Путиным (YouTube/Зе!Президент)

По заявлению российской стороны, личная встреча президентов 9 декабря позволит прояснить позицию Украины в отношении реализации минских соглашений.

"Контакт будет, безусловно, полезен, потому что мы очень хотим понять, как все-таки после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из офиса Зеленского сам украинский лидер видит движение к выполнению минских договоренностей", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Газовый вопрос

28 ноября состоялись переговоры между Украиной и РФ относительно согласования нового долгосрочного договора и условий транзита российского газа в Европу с 2020 года. Владимир Зеленский допускает возможность обсуждения данной темы при личной встрече с Владимиром Путиным 9 декабря.

"Для меня важно, что проблема газа сама по себе является вопросом. Что бы ни пожелали обе стороны, это никоим образом не должно быть связано с Донбассом. Хотя я не исключаю, что транзит газа также будет рассматриваться в нормандском формате", - заявил президент Украины.

Во время телефонного разговора с главой РФ накануне Зеленский отметил, что заключение нового договора на транзит российского газа через Украину является вопросом энергетической безопасности всей Европы.

Намерения обсудить газовый контракт между странами во время отдельных переговоров в Париже также подтвердил и пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"В целом есть понимание, что сначала на рабочем уровне должны состояться обстоятельные переговоры. Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоем пообщаться, с тем, чтобы затронуть там и газовую тематику", - сказал Песков.

Фото: На саммите президенты обсудят газовый контракт (kremlin.ru)

Переговоры Зеленского и Путина: позиция сторон

Российская сторона на протяжении длительного времени отрицала проведение личных переговоров Зеленского и Путина, настаивая только на “нормандском формате”.

12 ноября стало известно, что Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу президентов Украины и России тет-а-тет в Казахстане и якобы получил согласие Владимира Зеленского.

В ответ на это в Кремле заявили, что подобная встреча без тщательной подготовки имела бы мало пользы, и Москва в настоящее время делает основной акцент на подготовке к нормандскому саммиту.

Позже глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что предложение экс-президента Казахстана имело чисто дипломатический характер и МИД Украины не получало официального приглашения.

Комментируя детали переговоров с Назарбаевым, Владимир Зеленский пояснил: "Да, у нас была встреча. Мы говорили о разных вещах... Он мне сказал: "Чтобы у вас появились отношения с Россией, вам нужна встреча тет-а-тет". Я ему сказал, что ради мира на Донбассе и возвращения нашей территории я готов к любым форматам. Не исключая главный формат - нормандский”.

Нормандский саммит 2019

Встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии пройдет в Елисейском дворце 9 декабря. Переговорный процесс был возобновлен после подписания украинской стороной “формулы Штайнмайера” и разведения войск на Донбассе (в Станице Луганской, Золотом и Петровском).

Фото: Нормандские переговоры пройдут 9 декабря (twitter.com NashaRada5)

Во время нормандского саммита планируется обсуждение вопросов о возвращении украинских военнопленных, прекращении огня по всей линии фронта, возврате Украине контроля над границей с РФ. Отдельно будет поднята тема проведения местных выборов на Донбассе по украинскому законодательству после вывода российских вооруженных формирований.

Кроме того, в рамках нормандской встречи в Париже Владимир Зеленский намерен предложить новый формат переговоров по Крыму.

Президент Украины считает, что привлечение США может помочь в возвращении полуострова. Российская сторона уже отреагировала на идею Зеленского. Пресс-секретарь главы РФ Песков сообщил, что обсуждение оккупированного Крыма в любом международном формате является невозможным.