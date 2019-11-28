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Данілов назвав ключові питання нормандської зустрічі

Новини » Політика     28.11.2019 - 14:06
Данілов назвав ключові питання нормандської зустрічі
Фото: Олексій Данілов (twitter.com/rnbo_gov_ua)

Першим ключовим питанням є повернення українських полонених

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов назвав ключові питання нормандської зустрічі. Про це повідомляє прес-служба РНБО у Twitter.

Як зазначив Данілов, ключовими питаннями є повернення українських полонених, припинення вогню по всій лінії фронту, вирішення питання кордону та виборів за українським законодавством.

Раніше повідомлялось, що на нормандської зустрічі в Парижі закріплять "формулу Штайнмаєра" та обговорять обмін полоненими між Києвом і Донбасом. Як зазначається, лідери країн підпишуть підсумковий документ, який "носить концептуальний характер".

Також президент України Володимир Зеленський назвав ключові питання нормандської зустрічі. За його словами, українська делегація спробує отримати список полонених зі строками їх повернення і домогтися перемир'я на Донбасі.

Раніше у президента Росії Володимира Путіна заявили, що можливість проведення саміту лідерів "нормандської четвірки" до кінця поточного року зберігається, оскільки спостерігаються певні зрушення в процесі врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, нормандська зустріч відбудеться 9 грудня в Парижі.

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