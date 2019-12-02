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Зеленський допустив обговорення укладання газового контракту з Путіним в Парижі

Новини » Політика     02.12.2019 - 10:08
Зеленський допустив обговорення укладання газового контракту з Путіним в Парижі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський припускає питання про укладення нового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України

Президент Володимир Зеленський припускає, що питання про укладення нового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України буде обговорюватися в рамках нормандської зустрічі. Про це він заявив в інтерв'ю Der Spiegel.

Зеленський зазначив, що в разі укладення газового договору України і РФ "Північний потік-2" не буде політичним проектом.

"Хоча наші європейські партнери стверджують, що це не політичний, а економічний проект (" Північний Потік-2 "), я дозволю собі не погодитися. Однак якщо нам вдасться укласти новий договір про транзит на строк до десяти років, якщо європейці нам допоможуть, а Росія не буде противитися цьому, тоді ми зможемо говорити, що "Північний потік-2" не є політичним проектом. Поки що це твердження без будь-яких підстав ", - вважає він.

Президент України не виключає, що транзит газу також буде розглядатися в нормандському форматі.

"Для мене важливо, що проблема газу сама по собі є питанням. Що б не побажали обидві сторони, воно жодним чином не повинно бути пов'язане з Донбасом. Хоча я не виключаю, що транзит газу також розглядається в нормандському форматі", - додав він.

Раніше повідомлялось, що в рамках газових переговорів Україна і Російська Федерація почали погодження договору інтерконекту для подальшого укладення контракту на транзит газу.

Нагадаємо, виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко наголосив, що транзит газу по території України без нового контракту з російським "Газпромом" припиниться 1 січня 2020 року.

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