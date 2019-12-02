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У Путіна відповіли на ідею Зеленського про переговори щодо Криму

Новини » Політика     02.12.2019 - 12:51
У Путіна відповіли на ідею Зеленського про переговори щодо Криму
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

У Путіна виключили обговорення Криму в будь-якому форматі

Російська влада наполягає, що обговорення окупованого Криму в будь-якому міжнародному форматі є неможливим. Про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

Зокрема, Пєсков прокоментував ідею президента України Володимира Зеленського обговорити статус півострова у форматі Україна-США-Росія.

"Тут ніякої реакції Кремля бути не може. Власне, будь-яке обговорення теми Криму неможливо. Про це неодноразово говорилося на самих різних рівнях", - підкреслив він.

За його словами, президент Росії Володимир Путін дасть "розгорнуті і послідовні відповіді", якщо Зеленський задасть питання про Крим.

Нагадаємо, Зеленський в інтерв'ю польському виданню Gazeta Wyborcza заявив, що США можуть допомогти Києву в поверненні Криму.

"Думаю, що e справі з Кримом могли б допомогти США. Міг би бути такий формат переговорів: Україна, Росія, США", - сказав він і додав, що підніме питання окупованого півострова на саміті "нормандської четвірки" 9 грудня в Парижі.

Крім того, український лідер заявив, що не згоден з пунктом в мінських домовленостях щодо проведення місцевих виборів на Донбасі. За його словами, до виборів Україна повинна відновити контроль над окупованими територіями, в тому числі і над непідконтрольною на сьогодні ділянкою кордону з Російською Федерацією.

Зеленський про деокупацію Донбасу: ті, хто за Росію, можуть виїхати
Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінСполучені Штати АмерикиКрим
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