У Кремлі розповіли, скільки триватиме зустріч Зеленського і Путіна в Парижі

Фото: Юрій Ушаков (з відкритих джерел)

Це буде залежати від графіка лідерів під час саміту

Формат і тривалість зустрічі президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського буде залежати від графіка роботи лідерів під час нормандської зустрічі. Про це повідомив помічник президента Росії Юрій Ушаков російським ЗМІ.

За його словами, лідери України та Росії можуть говорити між собою від 30 хвилин до 1,5 години.

"Є намір провести таку двосторонню зустріч. Просто буде багато залежати від того, як буде побудований графік роботи самої "четвірки". Навіть можуть відійти в сторону удвох і поговорити там 30 хвилин, а можуть півтори години", - сказав Ушаков.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що зустріч Зеленського і Путіна буде неформальною. За його словами, це дозволить прояснити ситуацію з позицією України щодо мінських домовленостей.

Як писало РБК-Україна прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков говорив, що Путін планує на полях нормандської зустрічі обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським питання газового контракту між країнами.

До цього Пєсков закликав не завищувати очікування від зустрічі в нормандському форматі, яка повинна відбутися 9 грудня в Парижі. Однак він додав, що в Кремлі сподіваються на позитивний результат нормандської зустрічі.