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Зеленський і Путін обговорили питання звільнення моряків

Новини » Політика    11.07.2019 - 20:20
Зеленський і Путін обговорили питання звільнення моряків
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Лідери країн також обговорили продовження переговорів у форматі нормандської

Ключовим питанням у ході телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним було звільнення українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу офісу глави держави.

Як повідомляється, лідери двох держав також обговорили повернення інших українських громадян, які утримують на території Російської Федерації.

Крім того, сторони обговорили продовження переговорів в нормандської форматі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Володимир Зеленський і Володимир Путін сьогодні, 11 липня, провели перший телефонний розмова. Як повідомив прес-секретар президента РФ, розмова відбулася за ініціативою української сторони.

Крім того, Володимир Зеленський звернувся до президента Росії Володимиру Путіну з-за українських моряків. "Я хочу звернутися до президента Російської Федерації Володимира Путіна: у нас у всіх є діти, поверніть дітей батькам", - заявив він.

Глава держави заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild, що при можливої зустрічі з Путіним підніме питання окупованих територій - Криму і Донбасу.

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Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир Путін
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