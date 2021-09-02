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Зустріч Зеленського з Байденом і ще 8 медалей на Паралімпіаді-2020: новини за 1 вересня

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Четвер 02 вересня 2021 08:30
Зустріч Зеленського з Байденом і ще 8 медалей на Паралімпіаді-2020: новини за 1 вересня Колаж РБК-Україна
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом США Джо Байденом, українські спортсмени завоювали 8 медалей на Паралімпіаді в Токіо, в Україну прийшов холодний атмосферний фронт. Детальніше про те, що сталося в середу, 1 вересня - в матеріалі РБК-Україна.

План України на 10 років і довгоочікувана зустріч з Байденом. Підсумки головного дня Зеленського в США

Володимир Зеленський провів основний день свого американського турне. 1 вересня президент представив план трансформації України на 10 років. В ньому окреслюються плани розбудови цифрової, інфраструктурної та аграрної сфери.

Також Зеленський провів довгоочікувану зустріч з главою Білого дому Джо Байденом. Глави двох держав провели двогодинні переговори у Білому домі. Детальніше про підсумки другого дня візиту Зеленського до США - в матеріалі РБК-Україна нижче.

"Заблукав у трьох соснах історії": Кулеба відповів на слова Лаврова про Зеленського

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на закиди глави російського МЗС Сергія Лаврова в бік українського президента. Лавров сьогодні заявив, що у Володимира Зеленського "немає великого розуму".

Глава українського МЗС підтримав заяву Зеленського про те, що російський газ найбрудніший у світі, додавши, що це стосується і російської пропаганди. Кулеба також пригадав Лаврову і те, що Росія намагається украсти українську історію. "Міністр Лавров заблукав у трьох соснах російської історії. До 18 століття його держава мала одну назву: Московія. У 10 столітті хрестили Русь у Києві, а не Московію. Щоб красти чужу історію, багато розуму не треба. Не лише російський газ, а і пропаганда - найбрудніші у світі", - наголосив українських міністр.

Медальний залік восьмого дня Паралімпіади-2020: українські спортсмени завоювали 8 медалей

Під час восьмого дня Паралімпіади-2020 українські спортсмени відзначились 8 нагородами. Нідерланди зсунули Україну з п’ятої позиції у медальному заліку.

Українська легкоатлетка Анастасія Москаленко не лише завоювала золоту медаль, а й встановила світовий рекорд у штовханні ядра.

Єфросиніна, Білик і Андре Тан відвели дітей у 1 клас: дивимося на фото, як це було

Українські зіркові батьки сьогодні, 1 вересня, повели своїх дітлахів до школи. Хтось пішов до першого класу, для когось це вже звичний ритуал першого дня осені. Знаменитості поділилися враженнями від особливого дня і похизувалися фото. Як це було - дивіться в нашому матеріалі.

На ті ж граблі. Україна знову не змогла втримати перемогу над Казахстаном

Україна знову не змогла перемогти Казахстан у матчі відбору на Чемпіонат світу-2022. Поєдинок завершився з рахунком 2:2.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

Штормові пориви, дощі та +13 вдень: як надовго затягнуться холоди в Україні

Погода в Україні серйозно зіпсується з 2 вересня з приходом холодного атмосферного фронту. Температура істотно знизиться, очікуються дощі, штормовий вітер.

Що буде з синоптичною ситуацією в країні в найближчі дні, і як довго триватиме неприємна погода - читайте в нашому матеріалі.

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