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"Заблукав у трьох соснах історії": Кулеба відповів на слова Лаврова про Зеленського

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Україна, Середа 01 вересня 2021 15:30
"Заблукав у трьох соснах історії": Кулеба відповів на слова Лаврова про Зеленського Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на закиди глави російського МЗС Сергія Лаврова в бік українського президента. Лавров сьогодні заявив, що у Володимира Зеленського "немає великого розуму".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби в Twitter.

Глава українського МЗС підтримав заяву Зеленського про те, що російський газ найбрудніший у світі, додавши, що це стосується і російської пропаганди. Кулеба також пригадав Лаврову і те, що Росія намагається украсти українську історію.

"Міністр Лавров заблукав у трьох соснах російської історії. До 18 століття його держава мала одну назву: Московія. У 10 столітті хрестили Русь у Києві, а не Московію. Щоб красти чужу історію, багато розуму не треба. Не лише російський газ, а і пропаганда - найбрудніші у світі", - наголосив українських міністр.

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Дмитро Кулеба Лавров Володимир Зеленський МЗС
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