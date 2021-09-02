Встреча Зеленского с Байденом и еще 8 медалей на Паралимпиаде-2020: новости за 1 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом, украинские спортсмены завоевали 8 медалей на Паралимпиаде в Токио, в Украину пришел холодный атмосферный фронт. Подробнее о том, что произошло в среду, 1 сентября - в материале РБК-Украина.

План Украины на 10 лет и долгожданная встреча с Байденом. Итоги главного дня Зеленского в США

Владимир Зеленский провел основной день своего американского турне. 1 сентября президент представил план трансформации Украины на 10 лет. В нем очерчиваются планы развития цифровой, инфраструктурной и аграрной сферы.

Также Зеленский провел долгожданную встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Главы двух государств провели двухчасовые переговоры в Белом доме. Подробнее об итогах второго дня визита Зеленского в США - в материале РБК-Украина

"Заблудился в трех соснах истории": Кулеба ответил на слова Лаврова о Зеленском

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на упреки главы российского МИД Сергея Лаврова в сторону украинского президента. Лавров сегодня заявил, что у Владимира Зеленского "нет большого ума".

Глава украинского МИД поддержал заявление Зеленского о том, что российский газ самый грязный в мире, добавив, что это касается и российской пропаганды. Кулеба также вспомнил Лаврову и то, что Россия пытается украсть украинскую историю. "Министр Лавров заблудился в трех соснах российской истории. До 18 века его государство имело одно название: Московия. В 10 веке крестили Русь в Киеве, а не Московию. Чтобы воровать чужую историю, много ума не надо. Не только российский газ, но и пропаганда - самые грязные в мире",- подчеркнул украинский министр.

Медальный зачет восьмого дня Паралимпиады-2020: украинские спортсмены завоевали 8 медалей

Во время восьмого дня Паралимпиады-2020 украинские спортсмены отметились 8 наградами. Нидерланды сдвинули Украину с пятой позиции в медальном зачете.

Украинская легкоатлетка Анастасия Москаленко не только завоевала золотую медаль, но и установила мировой рекорд в толкании ядра.

Ефросинина, Билык и Андре Тан отвели детей в 1 класс: смотрим на фото, как это было

Украинские звездные родители 1 сентября повели своих детей в школу. Кто-то пошел в первый класс, для кого-то это уже привычный ритуал первого дня осени. Знаменитости поделились впечатлениями от особенного дня и похвастались фото. Как это было - смотрите в нашем материале.

На те же грабли. Украина вновь не смогла удержать победу над Казахстаном

Украина вновь не смогла победить Казахстан в матче отбора на чемпионат мира-2022. Поединок завершился со счетом 2:2.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Штормовые порывы, дожди и +13 днем: как надолго затянутся холода в Украине

Погода в Украине серьезно испортится со 2 сентября с приходом холодного атмосферного фронта. Температура существенно снизится, ожидаются дожди, штормовой ветер.

Что будет с синоптической ситуацией в стране в ближайшие дни, и как долго продлится неприятная погода - читайте в нашем материале.