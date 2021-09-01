Україна завоювала 17-ту золоту медаль Паралімпіади. Знову зі світовим рекордом
Українська легкоатлетка Анастасія Москаленко завоювала золоту медаль Паралімпіади в Токіо. Вона також встановила світовий рекорд у штовханні ядра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter організаційного комітету Паралімпіади.
"Анастасія Москаленко з України завоювала "золото" в легкій атлетиці - штовхання ядра - в категорії F32 на Паралімпійських іграх в Токіо", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, у другій спробі вона штовхнула ядро на 7,61 метри, тим самим поліпшивши світовий рекорд полячки Рози Козаковської, що стала другою з результатом 7,37 метри.
This is huge! The World Record has been beaten… AGAIN! Moskalenko has beaten Kozakowska’s new WR with a throw of 7.61 metres #Gold Anastasiia Moskalenko #UKR #Silver Roza Kozakowska #POL #Bronze Evgeniia Galaktionova #RPC #ParaAthletics #Tokyo2020 #Paralympics— Paralympic Games (@Paralympics) September 1, 2021
Нагадаємо, раніше Москаленко взяла "срібло" в метанні булави.