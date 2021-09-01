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Штормові пориви, дощі та +13 вдень: як надовго затягнуться холоди в Україні

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Середа 01 вересня 2021 20:30
Штормові пориви, дощі та +13 вдень: як надовго затягнуться холоди в Україні Фото: Погода в Україні принесе холод і дощі (УНІАН)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні серйозно зіпсується з 2 вересня з приходом холодного атмосферного фронту. Температура істотно знизиться, очікуються дощі, штормовий вітер.

Що буде з синоптичною ситуацією в країні в найближчі дні, і як довго триватиме неприємна погода - читайте нижче в нашому матеріалі.

"2 вересня вночі в західних і північних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - попередили в Українському гідрометцентрі про штормовий вітер.

Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що завтра похолодає до +13+18 градусів на більшій частині країни, крім сходу і півдня.

Сильні дощі завтра очікуються в східних областях і на південному сході, також похмуро і незначні опади на півночі, в центрі, на півдні. Уникнути дощів у четвер вдасться тільки західній частині України.

Температура завтра +14+19, на півдні та сході +19+22.

Штормові пориви, дощі та +13 вдень: як надовго затягнуться холоди в Україні

Погода в Україні 2 вересня (meteo.gov.ua)

В п'ятницю, 3 вересня, опади не очікуються, температура по країні вирівняється до +15+19, тільки на півдні +19+21. Сильно похолодає вночі, +5+11 градусів.

4 вересня вдень температура буде такою ж, а вночі трохи підвищиться, +7+13. При цьому на Лівобережній частині країни буде похмуро і дощитиме.

Штормові пориви, дощі та +13 вдень: як надовго затягнуться холоди в УкраїніШтормові пориви, дощі та +13 вдень: як надовго затягнуться холоди в Україні

Погода в Україні 3-4 вересня (meteo.gov.ua)

5-6 вересня знову трохи похолодає, але опади не передбачаються. Вдень +14+19, вночі +4+10. Тепліше буде на Закарпатті та півдні, +18+22, вночі +8+13 (у Криму - до +15).

Штормові пориви, дощі та +13 вдень: як надовго затягнуться холоди в УкраїніШтормові пориви, дощі та +13 вдень: як надовго затягнуться холоди в Україні

Погода в Україні 5-6 вересня (meteo.gov.ua)

Як довго триватиме похолодання?

Судячи з синоптичних карт ресурсу Gismeteo, прохолодна погода триматиметься в країні протягом наступного тижня, а з 8-9 вересня температура трохи підвищиться.

Нижче дивіться прогноз погоди для Києва, Львова, Одеси та Харкова.

Штормові пориви, дощі та +13 вдень: як надовго затягнуться холоди в УкраїніШтормові пориви, дощі та +13 вдень: як надовго затягнуться холоди в УкраїніШтормові пориви, дощі та +13 вдень: як надовго затягнуться холоди в УкраїніШтормові пориви, дощі та +13 вдень: як надовго затягнуться холоди в Україні

Скрін: Погода в Україні, прогноз на два тижні (gismeteo.ua)

Про похолодання з 2 вересня українців також попередила Наталка Діденко, розповівши, де буде найнижча температура.

Також синоптики розповіли, що буде з погодою в країні у вересні 2021.

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