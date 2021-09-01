"Є бачення, якою має бути країна через 5-10 років". Зеленський про трансформацію України

Президент України Володимир Зеленський в межах робочого візиту до США презентував план трансформації України. У якому окреслюються плани розбудови цифрової, інфраструктурної та аграрної сфери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

"Ми маємо чітке бачення, якою має стати Україна через п'ять-десять років. Це амбітний план трансформації нашої держави. Більше справедливості, більше можливостей - будуємо успішну та стійку Україну", - сказав Зеленський.

За його словами, документ, який має назву A Greater Justice and Opportunity - Building Prosperous and Resilient Ukraine, демонструє бачення України на найближчі роки як "безпекового форпосту, цифрового, інфраструктурного та аграрного хабу".

Глава держави зазначив, що документ є інструментом для розвитку стратегічного партнерства України зі США в економіці й містить конкретні спільні економічні, інвестиційні проекти.

Він вказав, що загальна сума необхідна для втілення в дію проектів становить 277 млрд доларів.

Зокрема, кошти будуть виділені з державного бюджету України, а також із залучення програм міжнародної допомоги, кредитів, інвестицій.