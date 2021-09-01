У Росії різко відреагували на слова Зеленського про найбрудніший у світі російський газ

Президент України Володимир Зеленський назвав російський газ найбруднішим у світі. Голова Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров різко відреагував на ці слова.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на ТАСС .

Лавров засудив заяву Зеленського.

"Заяви президента України Володимира Зеленського про "найбрудніший у світі" російський газ робляться не від великого розуму", - вважає він.

Зазначимо, Володимир Зеленський в рамках робочого візиту до Вашингтона зустрівся з міністром енергетики США Дженніфер Гренхольм. В ході зустрічі він заявив, що російський газ є найбруднішим у світі через значні викидів метану в процесі видобутку і транспортування, а також через корупцію.