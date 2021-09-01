ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Росії різко відреагували на слова Зеленського про найбрудніший у світі російський газ

Новость на русском →
Москва, Середа 01 вересня 2021 11:36
У Росії різко відреагували на слова Зеленського про найбрудніший у світі російський газ Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський назвав російський газ найбруднішим у світі. Голова Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров різко відреагував на ці слова.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

Лавров засудив заяву Зеленського.

"Заяви президента України Володимира Зеленського про "найбрудніший у світі" російський газ робляться не від великого розуму", - вважає він.

Зазначимо, Володимир Зеленський в рамках робочого візиту до Вашингтона зустрівся з міністром енергетики США Дженніфер Гренхольм. В ході зустрічі він заявив, що російський газ є найбруднішим у світі через значні викидів метану в процесі видобутку і транспортування, а також через корупцію.

Нагадаємо, раніше Лавров попередив, що країнам-транзитерів доведеться конкурувати за право здійснювати транзит газу.

Зазначимо, РФ вважає, що через "Північний потік-2" залежності Європи від російського газу не буде.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Лавров
NEWS
Що буде курсом долара і євро на початку осені: прогноз аналітика на вересень
Що буде курсом долара і євро на початку осені: прогноз аналітика на вересень
DAILY
"Талібан" розправив плечі. Що чекає Байдена і Афганістан після виходу військ США
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Талібан" розправив плечі. Що чекає Байдена і Афганістан після виходу військ США