План України на 10 років і довгоочікувана зустріч з Байденом. Підсумки головного дня Зеленського в США

Володимир Зеленський провів основний день свого американського турне. 1 вересня президент представив план трансформації України на 10 років і провів довгоочікувану зустріч з главою Білого дому Джо Байденом.

Детальніше про підсумки другого дня візиту Зеленського до США - у матеріалі РБК-Україна нижче.

План трансформації України

У середу Зеленський представив план трансформації України на 5-10 років, який складається з понад 80 проектів на суму 277 млрд доларів.

Президент під час презентації зазначив, що всі зміни відбуваються в умовах війни, тому безпека залишається ключовим викликом для України.

"Повне відновлення суверенітету і територіальної цілісності України є ключовою метою", - підкреслив він.

Документ під назвою a Greater Justice and Opportunity-Building Prosperous and Resilient Ukraine визначає бачення розвитку України на найближчі роки як"безпеки форпосту, цифрового, інфраструктурного та аграрного хабу".

Він визначає "амбітні цілі з розвитку людського капіталу, забезпечення "зеленої" трансформації та енергетичної безпеки країни". Зеленський назвав план інструментом для розвитку стратегічного партнерства України з США в економіці. Він містить конкретні спільні економічні, інвестиційні проекти.

Президент виступив у Меморіальному музеї Голокосту

Зеленський підкреслив, що в нашій державі відсутня ксенофобія, а як приклад навів свою перемогу на виборах. Він сказав, що сам є живим прикладом, оскільки більшість українців проголосувала за нього.

Президент вказав, що деякі держави, використовуючи пропаганду, звинувачують Україну в нацизмі. Водночас країна входить в топ-5 держав, які переховували євреїв від переслідувань, і після трагедії в Бабиному Яру нацизм не може існувати в Україні.

"Менше ніж через місяць, 29 вересня, пройде річниця розстрілу жертв у Бабиному Яру. Я від щирого серця хочу запросити всіх вас, з вашими дітьми та онуками, до Києва, України, щоб ми могли всі разом помолитися за душі загиблих у Бабиному Яру", - сказав Зеленський.

У Білому домі пройшла історична зустріч Зеленського і Байдена

Вона почалася о 21:00 за Києвом і тривала понад 2 годин.

Розмова президентів проходила за зачиненими дверима. Однак Зеленський і Байден перед початком зустрічі виступили перед пресою з короткими промовами.

Байден розповів, що хоче ще раз відвідати Україну. Президент США відзначив непохитну підтримку членства України в НАТО. А також зазначив, що Вашингтон виділить Києву фінансову допомогу через агресію Росії.

Зеленський нагадав колезі про війну на Донбасі та передав йому список полонених українців. Він попросив, щоб той посприяв поверненню приблизно 450 осіб. Крім того, український лідер подякував американському за вакцину від коронавірусу.

Після переговорів Офіс президента опублікував спільну заяву щодо стратегічного партнерства України та США. Документ складається з п'яти великих блоків:

Безпека та оборона;

Демократія, правосуддя і права людини;

Енергетична безпека і клімат;

Економічне зростання і процвітання;

Протидія пандемії та гуманітарна допомога.

Пізніше Зеленський розповів подробиці переговорів з Байденом. Він зазначив, що найскладніше було обговорювати енергетичну безпеку.

Також президент запропонував, щоб США взяли участь у плані з мирного врегулювання на Донбасі. Крім того, багато часу було приділено питанню НАТО, але поки без конкретних термінів.

За словами Зеленського, США можуть ввести санкції проти Росії, якщо з її боку буде загроза для енергетичної безпеки України.

Зеленський відкрив Український дім

Там він провів короткий брифінг, під час якого розповів подробиці спілкування з американським колегою.

Зеленський зазначив, що зустріч відбулася в нормальній, продуктивній, але не завжди "сонячній" атмосфері.

"Справжня чоловіча розмова", - зазначив український президент.

Він повідомив, що Байден відзначив земельну реформу та інфраструктурні зміни в Україні. Також США підтримують ініціативу "Кримська платформа". До того Україна запропонувала участь Байдена в нормандському форматі, тому слід очікувати відповіді від США.