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Медальний залік восьмого дня Паралімпіади-2020: українські спортсмени завоювали 8 медалей

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Токіо, Середа 01 вересня 2021 16:25
Медальний залік восьмого дня Паралімпіади-2020: українські спортсмени завоювали 8 медалей Фото: Медальний залік восьмого дня Паралімпіади-2020 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час восьмого дня Паралімпіади-2020 українські спортсмени відзначились 8 нагородами. Нідерланди зсунули Україну з п’ятої позиції у медальному заліку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету України.

Хто відзначився золотою медаллю:

  • Максим Крипак під час змагань з плавання на дистанцію 400 метрів вільним стилем;
  • Анастасія Москаленко під час змагань зі штовхання ядра.

Хто відзначився срібною медаллю:

  • Василь Ковальчук під час змагань з кульової стрільби з пневматичної гвинтівки з дистанції 10 метрів лежачи;
  • Олексій Федина під час змагань з плавання на дистанцію 100 метрів брасом.

Хто відзначився бронзовою медаллю:

  • Ірина Щетник під час під час змагань з кульової стрільби з пневматичної гвинтівки з дистанції 10 метрів лежачи;
  • Іван Май та Лев Кац під час змагань з командного настільного тенісу;
  • Яна Бережна під час змагань з плавання на дистанцію 100 метрів брасом;
  • Ярина Матло під час змагань з плавання на дистанцію 100 метрів брасом.

Варто додати, що під час восьмого дня Паралімпіади-2020 Нідерланди обійшли Україну за кількістю золотих медалей.

Медальний залік восьмого дня Паралімпіади-2020: українські спортсмени завоювали 8 медалейФото: Медальний залік восьмого дня Паралімпіади-2020 (Google)

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